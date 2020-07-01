2020-07-01T10:12:49+03:00
Общество

Россиян пустят отдыхать в особо охраняемые природные зоны

В Минприроды планируют развивать экотуризм
Елена АКИМОВА
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Минприроды хочет разрешить туристам отдыхать в заповедникахМинприроды хочет разрешить туристам отдыхать в заповедникахФото: Shutterstock
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Минприроды готовит законопроект, который позволит развивать туризм в регионе. В ведомстве предлагают разрешить пускать отдыхающих на особо охраняемые природные территории. Это может произойти уже в 2021 году.

Такой отдых будет называться «экологический туризм», а понятие закрепят законодательно.

В документе отражены правила экотуризма на охраняемых территориях федерального и местного значения. А также перечень объектов, которые предстоит в связи с эти построить.

В Госдуме к данному виду туризма относятся позитивно, а вот к строительству в заповедниках – настороженно.

— Наш приоритет - сохранность особо охраняемых природных территорий, которые являются достоянием России. Туризм должен развиваться, но главное - это защищенность заповедников, национальных парков. Никаких новые объекты туристической инфраструктуры там возводиться не могут, поэтому нужно понять о каком строительстве идет речь, - пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов.

Парламентарий напомнил, что несколько лет назад Госдумой был принят закон, который ужесточает меры защиты особо охраняемых природных территорий.

—Не может идти речи о том, что у заповедников и национальных парков будет отбираться территория под объекты отдыха, — отметил Владимир Бурматов.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в России ожидают бум эко-туризма после спада пандемии коронавируса. Тем не менее, пока россияне отдают предпочтение такому отдыху не часто, в отличие от жителей зарубежных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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