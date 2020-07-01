В России повысили тарифы на услуги ЖКХ

1 Июль 2020 2020-07-01T10:13:43+03:00

С 1 июля плата за коммунальные услуги вырастет в среднем на 4%

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В России с 1 июля повысили тарифы на оплату услуг ЖКХ. В среднем для всей станы они выросли на 4%, однако для каждого региона повышение будет разным.

Так, в Ненецком автономном округе тарифы ЖКХ увеличатся на 2,4%. В Москве на 5%, а в Чечне на 6,5%.

Индекс, по которому рассчитывают максимально допустимый рост совокупного платежа за ЖКХ в 2020 году, правительство утвердило в октябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU