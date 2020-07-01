В России повысили тарифы на услуги ЖКХ

1 Июль 2020 2020-07-01T11:07:12+03:00

С 1 июля плата за коммунальные услуги вырастет в среднем на 4%

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В России с 1 июля повысили тарифы на оплату услуг ЖКХ. В среднем для всей станы они выросли на 4%, однако для каждого региона повышение будет разным.

Так, в Ненецком автономном округе тарифы ЖКХ увеличатся на 2,4%. В Москве на 5%, а в Чечне на 6,5%.

Индекс, по которому рассчитывают максимально допустимый рост совокупного платежа за ЖКХ в 2020 году, правительство утвердило в октябре 2019 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал об изменениях, которые вступят в силу в России с 1 июля. Среди них повторные выплаты для семей с детьми до 16 лет. Они составят 10 тысяч рублей. Также в России начнут устанавливать умные электросчётчики, а с 2021 года новостройки будут сдавать в эксплуатацию сразу с ними. Специальный налоговый режим для самозанятых распространят на всю страну, станет запрещён оборот лекарств, обуви и сигарет без маркировки.

ИСТОЧНИК KP.RU