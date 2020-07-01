1 Июль 2020 2020-07-01T10:23:36+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала лета в 2020 году россияне стали реже покупать квас и мороженое. С 1 по 22 июня продажи традиционно популярных летом продуктов значительно сократились, отмечают аналитики.

К примеру, продажи кваса текущим летом упали на 15%. Средняя цена на этот напиток в стране составляет 67 рублей, что на 7% выше, чем годом ранее.

Мороженое по-прежнему является востребованным продуктом летом, но и его продажи сократились на 8%. При этом средняя цена на этот товар составила в июне 66 рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Всего в рамках исследования было проанализировано 19 млрд кассовых чеков, передает телеканал RT со ссылкой на данные компании «Такском».

Ранее стало известно, что в США решили отказаться от производства эскимо из уважения к эскимосам. Один из крупнейших производителей мороженого в Америке заявил, что термин «эскимо» является уничижительным и от него стоит отказаться, чтобы помочь решить в стране вопрос расового равенства, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU