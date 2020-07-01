Эксперт посоветовал, как сэкономить на отдыхе этим летом

1 Июль 2020 2020-07-01T10:35:49+03:00

Скорее всего, цены в этом году останутся на уровне 2019 года

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Общероссийском объединении пассажиров посоветовали, как сэкономить бюджет, отправляясь на отдых этим летом. Самую большую экономию принесет отказ от проезда на общественном транспорте. Путешествие на юг России можно совершить на автомобиле.

- Это комфортно, плюс достаточно экономично: в среднем поездка из Москвы в Крым на недорогом автомобиле, который расходует мало топлива, обойдётся в восемь-девять тысяч рублей в одну сторону. Это приемлемая сумма, если, например, вчетвером поехать, - комментирует NEWS.ru председатель объединения Илья Зотов.

Еще один плюс такой поездки – человек более мобилен и не привязан к месту. Можно посмотреть множество интересных объектов, при этом не переплачивать за дорогу и аренду авто.

- Отсутствует привязка к маршруту, ко времени и расписанию. Путешествие будет более насыщенным с точки зрения впечатлений, - заключил Зотов.

Если говорить о ценах, то этим летом они останутся на уровне прошлого года. По данным туристических компаний, стоимость недельного тура для двух человек с перелётом и проживанием в студии в гестхаусе на Красной поляне, без питания составляет около 16 тысяч рублей.

Недельную путевку в двух-трёхзвёздочный отель по системе «всё включено» можно приобрести за 46–48 тысяч рублей (без перелета). А вот отдых в гостинице более высокой категории и с перелетов обойдется в 80 тысяч рублей.

С 1 июня в России открывается туристический сезон, более 60 регионов страны готовы принять отдыхающих. Только в некоторых из них будет нужна справка об отсутствии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU