2020-07-01T10:35:49+03:00
Экономика

Эксперт посоветовал, как сэкономить на отдыхе этим летом

Скорее всего, цены в этом году останутся на уровне 2019 года
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Эксперт рассказал, как сэкономить на отдыхе в РоссииЭксперт рассказал, как сэкономить на отдыхе в РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Общероссийском объединении пассажиров посоветовали, как сэкономить бюджет, отправляясь на отдых этим летом. Самую большую экономию принесет отказ от проезда на общественном транспорте. Путешествие на юг России можно совершить на автомобиле.

- Это комфортно, плюс достаточно экономично: в среднем поездка из Москвы в Крым на недорогом автомобиле, который расходует мало топлива, обойдётся в восемь-девять тысяч рублей в одну сторону. Это приемлемая сумма, если, например, вчетвером поехать, - комментирует NEWS.ru председатель объединения Илья Зотов.

Еще один плюс такой поездки – человек более мобилен и не привязан к месту. Можно посмотреть множество интересных объектов, при этом не переплачивать за дорогу и аренду авто.

- Отсутствует привязка к маршруту, ко времени и расписанию. Путешествие будет более насыщенным с точки зрения впечатлений, - заключил Зотов.

Если говорить о ценах, то этим летом они останутся на уровне прошлого года. По данным туристических компаний, стоимость недельного тура для двух человек с перелётом и проживанием в студии в гестхаусе на Красной поляне, без питания составляет около 16 тысяч рублей.

Недельную путевку в двух-трёхзвёздочный отель по системе «всё включено» можно приобрести за 46–48 тысяч рублей (без перелета). А вот отдых в гостинице более высокой категории и с перелетов обойдется в 80 тысяч рублей.

С 1 июня в России открывается туристический сезон, более 60 регионов страны готовы принять отдыхающих. Только в некоторых из них будет нужна справка об отсутствии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заявил, что «все больше и больше» злится на Китай из-за пандемии коронавируса
Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Диетолог назвал пять самых опасных продуктов в супермаркете
Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
Ритейлеры не смогут повышать цены на товары до конца года
В газете The New York Times слово "Черный" будут писать с большой буквы, а "белый" – нет
В России за сутки более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса
Эксперт посоветовал, как сэкономить на отдыхе этим летом
Суд разрешил президенту Бразилии ходить без маски в пандемию коронавируса
В России повысят оклады военным и полицейским
Россияне стали реже покупать квас и мороженое
В России повысили тарифы на услуги ЖКХ
Россиян пустят отдыхать в особо охраняемые природные зоны
Все данные по онлайн-голосованию перепроверят для исключения подтасовок
Россияне стали чаще брать ипотеку
Причины смерти Виктора Проскурина: почему известный актёр ушёл из жизни так рано
В Москве от коронавируса вылечились еще 1796 человек
Бывший канцлер ФРГ назвал нападением на экономику Европы санкции против "Северного потока-2"
Эксперт объяснил высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию на Дальнем Востоке
С 1 июля налоговый режим для самозанятых вводят еще в 53 регионах России