Эксперт посоветовал, как сэкономить на отдыхе этим летом
Общероссийском объединении пассажиров посоветовали, как сэкономить бюджет, отправляясь на отдых этим летом. Самую большую экономию принесет отказ от проезда на общественном транспорте. Путешествие на юг России можно совершить на автомобиле.
- Это комфортно, плюс достаточно экономично: в среднем поездка из Москвы в Крым на недорогом автомобиле, который расходует мало топлива, обойдётся в восемь-девять тысяч рублей в одну сторону. Это приемлемая сумма, если, например, вчетвером поехать, - комментирует NEWS.ru председатель объединения Илья Зотов.
Еще один плюс такой поездки – человек более мобилен и не привязан к месту. Можно посмотреть множество интересных объектов, при этом не переплачивать за дорогу и аренду авто.
- Отсутствует привязка к маршруту, ко времени и расписанию. Путешествие будет более насыщенным с точки зрения впечатлений, - заключил Зотов.
Если говорить о ценах, то этим летом они останутся на уровне прошлого года. По данным туристических компаний, стоимость недельного тура для двух человек с перелётом и проживанием в студии в гестхаусе на Красной поляне, без питания составляет около 16 тысяч рублей.
Недельную путевку в двух-трёхзвёздочный отель по системе «всё включено» можно приобрести за 46–48 тысяч рублей (без перелета). А вот отдых в гостинице более высокой категории и с перелетов обойдется в 80 тысяч рублей.
С 1 июня в России открывается туристический сезон, более 60 регионов страны готовы принять отдыхающих. Только в некоторых из них будет нужна справка об отсутствии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU