В России за сутки более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса
Число новых заражённых составило 6 556
За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса в 83 регионахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за последние сутки выявлено 6 556 новых заражённых коронавирусом, а выздоровели за сутки 10 281 человек. Новые заболевшие зафиксированы в 83 регионах из 85. Более 30% из выявленных заражённых не имели симптомов болезни.
Число погибших от коронавируса за сутки составило 216 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU