В газете The New York Times слово "Черный" будут писать с большой буквы, а "белый" – нет
Движение против расизма, начавшееся в США после смерти Джорджа Флойда, принимает неожиданные обороты. После погромов, поджогов, перестрелки и сносов памятников темнокожими активистами, крупнейшие американские компании решили выразить свое уважение к истории афроамериканцев, а заодно убрать от греха все, из-за чего их смогут заподозрить в расизме. Косметические бренды переименовывают товары категории "для осветления кожи", меняется даже язык программирования.
Теперь The New York Times обязуется писать слово черный с заглавной буквы "в знак уважения людей и сообществ".
- Мы решили принять изменение и начать использовать прописные буквы «черный» для описания людей и культур африканского происхождения, - сказано в заявлении редакторов издания.
К слову "белый" уважения оказалось поменьше - писать его с заглавной буквы в газете отказались. На это у них нашлось две причины:
- Есть меньше ощущения, что «белый» описывает общую культуру и историю. Более того, группы ненависти и сторонники превосходства в течение долгого времени предпочитали стиль в верхнем регистре, что само по себе является причиной для его избежания,- сказано в сообщении.
Кстати, редактор Дин Бакет является первым афроамериканеце на этой должности в The New York Times.
ИСТОЧНИК KP.RU