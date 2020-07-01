2020-07-01T10:46:44+03:00
В мире

В газете The New York Times слово "Черный" будут писать с большой буквы, а "белый" – нет

по мнению редакторов это "отражает цель - уважать всех людей и сообщества"
Юлия САЛЬНИКОВА
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После протестов в США коммерческие компании пытаются угодить активистамПосле протестов в США коммерческие компании пытаются угодить активистамФото: REUTERS
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Движение против расизма, начавшееся в США после смерти Джорджа Флойда, принимает неожиданные обороты. После погромов, поджогов, перестрелки и сносов памятников темнокожими активистами, крупнейшие американские компании решили выразить свое уважение к истории афроамериканцев, а заодно убрать от греха все, из-за чего их смогут заподозрить в расизме. Косметические бренды переименовывают товары категории "для осветления кожи", меняется даже язык программирования.

Теперь The New York Times обязуется писать слово черный с заглавной буквы "в знак уважения людей и сообществ".

- Мы решили принять изменение и начать использовать прописные буквы «черный» для описания людей и культур африканского происхождения, - сказано в заявлении редакторов издания.

К слову "белый" уважения оказалось поменьше - писать его с заглавной буквы в газете отказались. На это у них нашлось две причины:

- Есть меньше ощущения, что «белый» описывает общую культуру и историю. Более того, группы ненависти и сторонники превосходства в течение долгого времени предпочитали стиль в верхнем регистре, что само по себе является причиной для его избежания,- сказано в сообщении.

Кстати, редактор Дин Бакет является первым афроамериканеце на этой должности в The New York Times.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В газете The New York Times слово "Черный" будут писать с большой буквы, а "белый" – нет
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