Ритейлеры не смогут повышать цены на товары до конца года
Ритейлеры лишились возможности поднимать цены на товары. До конца года заметного роста не произойдет, уверены эксперты. Это связано со снижением доходов людей, покупательские возможности восстановятся не так скоро.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям» подтвердили, что крупные сети начали сдерживать цены еще в апреле и продолжают делать это до сих пор.
А некоторые крупнейшие компании обнулили наценку на некоторые социально значимые товары, реализуя их по закупочным ценам фактически себе в убыток.
- Доходы граждан и их покупательская способность пока не восстановились, - объяснил директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - Часть покупателей предпочитают не тратить, а откладывать деньги на «черный день». скорее всего, в июне–июле ситуация не изменится кардинальным образом, мы увидим всё то же падение объемов продаж.
Ранее ритейлеры отметили, что траты россиян полностью стабилизировались, спрос вернулся к докризисному уровню. Но это касается только продуктов питания. Особой популярностью стали пользоваться свежие продукты (овощи и фрукты), а вот товары с длительными сроками хранения отошли на второй план.
ИСТОЧНИК KP.RU
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