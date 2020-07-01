2020-07-01T10:53:18+03:00
Экономика

Ритейлеры не смогут повышать цены на товары до конца года

Ценники останутся стабильными до конца года
Елена АКИМОВА
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Ритейлеры не смогут поднимать цены на товары до конца годаРитейлеры не смогут поднимать цены на товары до конца годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ритейлеры лишились возможности поднимать цены на товары. До конца года заметного роста не произойдет, уверены эксперты. Это связано со снижением доходов людей, покупательские возможности восстановятся не так скоро.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям» подтвердили, что крупные сети начали сдерживать цены еще в апреле и продолжают делать это до сих пор.

А некоторые крупнейшие компании обнулили наценку на некоторые социально значимые товары, реализуя их по закупочным ценам фактически себе в убыток.

- Доходы граждан и их покупательская способность пока не восстановились, - объяснил директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - Часть покупателей предпочитают не тратить, а откладывать деньги на «черный день». скорее всего, в июне–июле ситуация не изменится кардинальным образом, мы увидим всё то же падение объемов продаж.

Ранее ритейлеры отметили, что траты россиян полностью стабилизировались, спрос вернулся к докризисному уровню. Но это касается только продуктов питания. Особой популярностью стали пользоваться свежие продукты (овощи и фрукты), а вот товары с длительными сроками хранения отошли на второй план.

ИСТОЧНИК KP.RU

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