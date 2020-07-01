Трамп заявил, что «все больше и больше» злится на Китай из-за пандемии коронавируса

1 Июль 2020 2020-07-01T11:29:59+03:00

Президент США считает, что люди видят изменившееся его отношение к китайским властям

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Американский президент Дональд Трамп с приходом "второй волны" коронавируса в США вновь обвинил в пандемии Китай.

- Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, нанесла огромный ущерб США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди могут видеть это, и я чувствую это! - написал он в Twitter.

В США после снятия ряда ограничений начался прирост числа заболевших - в день регистрируют около 44 тысяч новых случаев заражения. Но по мнению главного санитарного врача, эта цифра может вырасти до 100 тысяч.

Президент был сторонником ослабления блокировки, теперь же винит в больших экономических потерях Китай, который, по его мнению, виновен в распространении инфекции. Такие заявления он делал уже неоднократно, при этом считает, что ВОЗ помогали КНР скрывать реальную картину распространения эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU