2020-07-01T11:29:59+03:00
В мире

Трамп заявил, что «все больше и больше» злится на Китай из-за пандемии коронавируса

Президент США считает, что люди видят изменившееся его отношение к китайским властям
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский президент Дональд Трамп с приходом "второй волны" коронавируса в США вновь обвинил в пандемии Китай.

- Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, нанесла огромный ущерб США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди могут видеть это, и я чувствую это! - написал он в Twitter.

В США после снятия ряда ограничений начался прирост числа заболевших - в день регистрируют около 44 тысяч новых случаев заражения. Но по мнению главного санитарного врача, эта цифра может вырасти до 100 тысяч.

Президент был сторонником ослабления блокировки, теперь же винит в больших экономических потерях Китай, который, по его мнению, виновен в распространении инфекции. Такие заявления он делал уже неоднократно, при этом считает, что ВОЗ помогали КНР скрывать реальную картину распространения эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие регионы будут учиться дистанционно с 1 сентября 2020: опубликован список участников эксперимента
Режиссер вспомнил о последних съемках Виктора Проскурина
С 1 июля электросетевые компании начнут устанавливать счетчики в домах за свой счет
Россияне стали выбирать более дешевое мясо
В Казахстане выбрали тактику "трёх Т" для борьбы с коронавирусом
Повторные выплаты на детей с 1 июля 2020: 10 тысяч рублей россиянам перечислят без заявлений
Месси забил юбилейный гол
Что изменилось в России с 1 июля 2020: индексация тарифов ЖКХ и налоговый режим для самозанятых
В Москве полицейский присвоил квартиру умершего пенсионера
Трамп заявил, что «все больше и больше» злится на Китай из-за пандемии коронавируса
Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Диетолог назвал пять самых опасных продуктов в супермаркете
Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
Ритейлеры не смогут повышать цены на товары до конца года
В газете The New York Times слово "Черный" будут писать с большой буквы, а "белый" – нет
В России за сутки более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса
Эксперт посоветовал, как сэкономить на отдыхе этим летом
Суд разрешил президенту Бразилии ходить без маски в пандемию коронавируса
В России повысят оклады военным и полицейским
Россияне стали реже покупать квас и мороженое
В России повысили тарифы на услуги ЖКХ
Россиян пустят отдыхать в особо охраняемые природные зоны
Все данные по онлайн-голосованию перепроверят для исключения подтасовок
Россияне стали чаще брать ипотеку
Причины смерти Виктора Проскурина: почему известный актёр ушёл из жизни так рано
В Москве от коронавируса вылечились еще 1796 человек
Бывший канцлер ФРГ назвал нападением на экономику Европы санкции против "Северного потока-2"
Эксперт объяснил высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию на Дальнем Востоке
С 1 июля налоговый режим для самозанятых вводят еще в 53 регионах России