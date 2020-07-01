В Москве полицейский присвоил квартиру умершего пенсионера

1 Июль 2020 2020-07-01T11:13:19+03:00

Сначала он сам проживал на жилплощади, а потом сдавал ее

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Старшего оперуполномоченного ОМВД по району Царицыно заподозрили в незаконном захвате квартиры умершего пенсионера. Сотрудник полиции присвоил документы на недвижимость, сначала проживал на квадратных метрах лично,а потом сдал в аренду.

Ранее квадратные метры принадлежали сотруднику вневедомственной охраны. Мужчина был одинок, и поддерживал хорошие соседские отношения с полицейским. В 2015-м году 77-летний пенсионер умер от заболевания сердца и жилье должно было отойти городу.

Но получилось иначе. Страж порядка вскрыл замок и забрал документы и квитанции на коммуналку. На протяжении пяти лет он добросовестно оплачивал все счета, так что ни у кого не возникало подозрений, что с настоящим владельцем что-то случилось.

Как стало известно сайту mk.ru, с декабря 2016 года по март 2018 -го он прожил в квартире сам, а потом перебрался в другую жилплощадь, а квартиру покойного стал сдавать.

Сначала получал с арендаторов 36 тысяч рублей, а потом поднял цену до 45 тысяч в месяц. Сейчас против сыщика возбуждено уголовное дело за должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU