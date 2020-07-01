Что изменилось в России с 1 июля 2020: индексация тарифов ЖКХ и налоговый режим для самозанятых

1 Июль 2020 2020-07-01T11:49:53+03:00

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С 1 июля россиян ждут изменения. Первое - ожидаемое, повышение тарифов на коммуналку. Вот уже несколько лет в стране стоимость коммунальных услуг увеличивается раз в год, а не дважды, как раньше. С 1 июля индексация составит в среднем 4 процента. Каждый регион должен уложиться в эти рамки, где-то повышение тарифов будет меньше указанной планки.

С начала второго летнего месяца все регионы имеют право вводить налоговый режим для самозанятых. В 53 регионах успели принять местные законодательные акты, чтобы к 1 июля жители смогли регистрироваться и платить самостоятельно налог в 4 или 6 процентов.

Еще одно изменение - в домах россиян начнут устанавливать "умные" электросчетчики. Новостройки будут сдавать уже с такими приборами учета, а во "вторичке" заменена произойдет во время капремонта или по истечении срока службы старых счетчиков. Отличается от предшественника такой прибор тем, что в него встроен модем, который сам сможет отправлять поставщику услуг показания.

Лекарства, сигареты и обувь начнут маркировать - с помощью специального приложения "Честный знак" покупатель сможет узнать, покупает он качественную продукцию или контрафакт.

ИСТОЧНИК KP.RU