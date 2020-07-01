Что изменилось в России с 1 июля 2020: индексация тарифов ЖКХ и налоговый режим для самозанятых
С 1 июля россиян ждут изменения. Первое - ожидаемое, повышение тарифов на коммуналку. Вот уже несколько лет в стране стоимость коммунальных услуг увеличивается раз в год, а не дважды, как раньше. С 1 июля индексация составит в среднем 4 процента. Каждый регион должен уложиться в эти рамки, где-то повышение тарифов будет меньше указанной планки.
С начала второго летнего месяца все регионы имеют право вводить налоговый режим для самозанятых. В 53 регионах успели принять местные законодательные акты, чтобы к 1 июля жители смогли регистрироваться и платить самостоятельно налог в 4 или 6 процентов.
Еще одно изменение - в домах россиян начнут устанавливать "умные" электросчетчики. Новостройки будут сдавать уже с такими приборами учета, а во "вторичке" заменена произойдет во время капремонта или по истечении срока службы старых счетчиков. Отличается от предшественника такой прибор тем, что в него встроен модем, который сам сможет отправлять поставщику услуг показания.
Лекарства, сигареты и обувь начнут маркировать - с помощью специального приложения "Честный знак" покупатель сможет узнать, покупает он качественную продукцию или контрафакт.
ИСТОЧНИК KP.RU