В Казахстане выбрали тактику "трёх Т" для борьбы с коронавирусом

1 Июль 2020 2020-07-01T11:57:26+03:00

С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика "трёх т" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Власти Казахстана приняли решение бороться с новой вспышкой коронавируса в стране с помощью тактики "трёх Т": трафик, тестинг, трейсинг. Тактика подразумевает закрытие границ, максимальное расширение тестирования для выявления заражённых на ранних стадиях стадиях и без симптомов, а также отслеживание контактных с больным, чтобы останавливать цепочку заражений. Об этом рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Специалист отметила, что подобная тактика была реализована и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU