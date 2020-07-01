В Казахстане выбрали тактику "трёх Т" для борьбы с коронавирусом
29 июня президент страны заявил об ужесточении карантинных мер
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика "трёх т"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Власти Казахстана приняли решение бороться с новой вспышкой коронавируса в стране с помощью тактики "трёх Т": трафик, тестинг, трейсинг. Тактика подразумевает закрытие границ, максимальное расширение тестирования для выявления заражённых на ранних стадиях стадиях и без симптомов, а также отслеживание контактных с больным, чтобы останавливать цепочку заражений. Об этом рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Специалист отметила, что подобная тактика была реализована и в России.
ИСТОЧНИК KP.RU