В Казахстане выбрали тактику "трёх Т" для борьбы с коронавирусом

1 Июль 2020 2020-07-01T12:42:18+03:00

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Власти Казахстана приняли решение бороться с новой вспышкой коронавируса в стране с помощью тактики "трёх Т": трафик, тестинг, трейсинг. Тактика подразумевает закрытие границ, максимальное расширение тестирования для выявления заражённых на ранних стадиях стадиях и без симптомов, а также отслеживание контактных с больным, чтобы останавливать цепочку заражений. Об этом рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Подобная тактика была реализована и в России, уточнила специалист в беседе с РБК. При наступлении второй волны распространения коронавируса Россия будет также вынуждена вернуться к карантину, пока не существует других способов избежания массовой смертности, а именно - вакцины и коллективного иммунитета к коронавирусу.

Сайт KP.ru сообщал, что 29 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству снова ввести карантин в стране из-за новой волны распространения коронавируса.

По последним данным, в Казахстане выявлено 21 819 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране умерли 188 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU