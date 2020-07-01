Россияне стали выбирать более дешевое мясо

1 Июль 2020 2020-07-01T11:59:59+03:00

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Непростая экономическая ситуация отразилась на потреблении мяса россиянами. Исследователи "Центра Агроаналитики" Минсельхоза сделали вывод, что потребители стали выбирать более дешевое и диетическое мясо.

Традиционно в периоды экономического кризиса люди переходят на бюджетный животный белок: с говядины - на свинину, со свинины - на мясо птицы. Растет показатель продаж кур целыми тушками: цены на них ниже, чем на отдельные части тушки.

Исследование, которое охватило показатели за последнее десятилетие, показывает, что мясо птицы всегда пользуется спросом в России. В 2010 году на него приходилось 35,77% в общей структуре или 24,7 кг на человека в год. В 2019-м уже 44,9% или 33,9 кг.

Доля свинины тоже возросла с 33,09% (22,9 кг в год) до 34,12% (25,9 кг в год). А вот потребление говядины снизилось с 18 кг в год в 2010 году (26,06%) до 14,1 кг в 2019-м (18,55%).

Если говорить в целом о показателях потребления, то россияне стали активнее есть мясо. В 2019 году на каждого человека приходилось 76 кг, увеличение с 2010 года на 10,1%. Скорее всего, в 2020-м году показатель останется на том же уровне.

- Предпочтение свинине и курицы отдается еще и по ценовому признаку. На 15 июня 2020 года килограмм свинины обходился в 260,83 рубля, а курицы – 139,33 рубля. А вот говядина прибавила стоимость, в среднем кг продукции обходится в 354,53 рублей, - пояснил «Российской газете» руководитель направления животноводства Центра Владимир Кравченко.

Мир завоевывает синтетическая пища. Корреспонденты "КП" рискнули продегустировать синтетическое мясо. Речь уже не идет о банальных соевых заменителях животных продуктов, давно известных как еда для вегетарианцев. Новые предложения синтетической еды гораздо ближе к исходным продуктам по внешнему виду и вкусовым качествам и разнообразнее по ассортименту. Можно купить растительную «говядину». А можно «курятину». Уже научились даже наггетсы и куриные крылышки из псевдомяса делать

ИСТОЧНИК KP.RU