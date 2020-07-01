С 1 июля электросетевые компании начнут устанавливать счетчики в домах за свой счет

1 Июль 2020 2020-07-01T12:21:58+03:00

Потребителю больше не нужно покупать приборы учета и платить за установку

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Закон освобождает потребителей от обязанности за свой счет покупать электросчетчики и платить за их установку. Эта обязанность ложится на электросетевые компании и гарантирующих поставщиков. Первые будут отвечать за счетчики в многоквартирных домах, вторые - частные дома и прочих потребителей.

- С переносом с 1 июля 2020 года ответственности за приборы учета электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые компании потребители не будут нести затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5 - 20 тыс. рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета,- сообщили ТАСС в Минэнерго России.

Это означает, что потребители больше не обязаны оплачивать и проверку счетчиков. Но при этом они обязаны следить за сохранностью приборов учета. Если владелец квартиры намеренно повредит электросчетчик, то компания может в ответ увеличить тариф при расчете за услугу.

Изменения прописаны в Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" от 27 декабря 2018 № 522-ФЗ.

С июля вступают в силу новые правила по установке счетчиков - поэтапно в стране перейдут на "умные" приборы учета, которые сами с помощью встроенного модема смогут передавать показания поставщику. Пока есть выбор, какие приборы устанавливать, но с 1 января 2022 года устанавливать можно только "интеллектуальные" приборы учета.

ИСТОЧНИК KP.RU