Режиссер вспомнил о последних съемках Виктора Проскурина

1 Июль 2020 2020-07-01T12:19:03+03:00

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Режиссер Алексей Мурадов рассказал об одной из последних работ Виктора Проскурина. Актер сыграл в фильме «Апостасия». А 1 июля он умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщила супруга Проскурина Ирина Хонда.

- Это была роль старика во времена гражданской войны и Великой Отечественной. Она писалась специально под Виктора Алексеевича. С большим удовольствием работали вместе. В профессии он всегда был внимателен ко всему, что делал, - рассказал Мурадов Пятому каналу.

Режиссер отметил, что Виктор Проскурин был очень волевым человеком и работал, несмотря на тяжелую болезнь. Это был человек со стальной силой воли.

Я, если честно, поражен силой воли этого человека, потому что последнее время он очень болел, — заключил режиссер.

Виктор Проскурин пришел в кино в 1968-м. Его дебютом была роль в фильме «Орлята Чапая», тогда актеру было всего 16 лет. Он успел сыграть десятки ролей. Одна из самых узнаваемых картин –«Жестокий романс».

В 2018-м врачи диагностировали у него онкологию. На фоне болезни развилась анорексия, а потом была серьезная авария.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788023" frameborder="0"></iframe> Умер актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин.

ИСТОЧНИК KP.RU