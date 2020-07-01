2020-07-01T12:19:03+03:00
Общество

Режиссер вспомнил о последних съемках Виктора Проскурина

Звезда «Жестокого романса» скончался 1 июля 2020 года
Елена АКИМОВА
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режиссер рассказал о последней работе Виктора Проскуринарежиссер рассказал о последней работе Виктора ПроскуринаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Режиссер Алексей Мурадов рассказал об одной из последних работ Виктора Проскурина. Актер сыграл в фильме «Апостасия». А 1 июля он умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщила супруга Проскурина Ирина Хонда.

- Это была роль старика во времена гражданской войны и Великой Отечественной. Она писалась специально под Виктора Алексеевича. С большим удовольствием работали вместе. В профессии он всегда был внимателен ко всему, что делал, - рассказал Мурадов Пятому каналу.

Режиссер отметил, что Виктор Проскурин был очень волевым человеком и работал, несмотря на тяжелую болезнь. Это был человек со стальной силой воли.

Я, если честно, поражен силой воли этого человека, потому что последнее время он очень болел, — заключил режиссер.

Виктор Проскурин пришел в кино в 1968-м. Его дебютом была роль в фильме «Орлята Чапая», тогда актеру было всего 16 лет. Он успел сыграть десятки ролей. Одна из самых узнаваемых картин –«Жестокий романс».

В 2018-м врачи диагностировали у него онкологию. На фоне болезни развилась анорексия, а потом была серьезная авария.

Умер актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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