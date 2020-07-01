Исследования показывают - дети могут распространять коронавирус так же, как взрослые

1 Июль 2020 2020-07-01T12:38:41+03:00

Дети реже заражаются даже в странах с неблагоприятной по коронавирусу обстановкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ученые из Швейцарии сделали два неожиданных вывода, изучая роль детей в распространении коронавируса. Оказалось, что доля юных пациентов с Covid-19 мала, даже в странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Болеют в основном пожилые люди и люди среднего возраста.

Раньше считалось, что дети в основном болеют бессимптомно, хотя были случаи тяжелой реакции - синдром Кавкасаки. Слабые симптомы говорили о низком уровне вирусной нагрузки. Но теперь ученые выяснили - это не совсем так:

- Наши данные показывают, что вирусная нагрузка у детей сравнима с таковой у взрослых. Юные зараженные выделяется инфекционный вирус при раннем остром заболевании, что является необходимым условием для дальнейшей передачи,- приводят слова исследователей CNN.

Исследователи призвали коллег продолжить работать над вопросом, поскольку они проверили только 23 ребенка. Этого мало, чтобы сделать однозначные выводы.

ИСТОЧНИК KP.RU