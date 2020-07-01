2020-07-01T12:48:33+03:00
Общество

Эксперт предложил альтернативу налоговому вычету за занятия спортом детей

Минспорт предлагает родителям побегать за справками, что специалисты считают неправильным
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт предложил альтернативу налоговому вычету за детские занятия спортомЭксперт предложил альтернативу налоговому вычету за детские занятия спортомФото: Олег ЗОЛОТО
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Министерство спорта подготовило новый законопроект, согласно которому родители смогут получать социальный налоговый вычет по расходам на спортивную подготовку своих детей. В ведомстве отмечают, что такая мера сможет материально поддержать родителей, которые самостоятельно оплачивают занятия своих детей. Сумма этого вычета составит до 50 тысяч рублей в год.

Несмотря на,казалось бы, положительный мотив, новая мера может обернуться дополнительными проблемами для родителей. В этом уверены многие эксперты.

- Когда это все падает на гражданина и говорится – давай-ка ты сам побегай и пособирай справки, а он говорит – знаете, а у меня пятидневная рабочая неделя и еще дети в школе, и в детсаду еще один, и вообще как это сделать… нереально…, - объяснил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Радио "Комсомольская правда".

В качестве альтернативы Колташев предложил отменить 13-процентный налог для людей с определенным доходом, имеющих детей. По словам эксперта, их доход не должен превышать один миллион рублей в год.

- Освобождать человека, который работает с таким доходом, от налога было бы правильно. Я понимаю, что это очень большая сумма для регионов, - добавил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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