Космонавты с борта МКС высказались о поправках в Конституцию и даже предложили их расширить

1 Июль 2020 2020-07-01T13:17:49+03:00

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Роскосмос провел сеанс видесвязи с МКС.

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заранее объявили в соцсетях, что выберут по 10-15 самых интересных вопросов от пользователей и ответят на них в прямом эфире. Но прежде, с космонавтами пообщался руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он спросил россиян о самочувствии и о том, ознакомились ли они с поправкам в Конституцию. Иванишин уже успел проголосовать, это было первое голосование в космосе. Иван Вагнер собирался сделать это сегодня через доверенное лицо, которое будет находиться в Центр управления полетами.

- Я поддерживают идею о том, что сенаторы, чиновники и президент не должны иметь гражданство других стран. Актуальной считаю поправку о руссокм языке и о защите исторической правды,- сказал Анатолий Иванишин.

Иван Вагнер тоже сказал, что считает важными поправки о гражданстве и о запрете на иностранные счета. Но добавил, что имело бы смысл ввести такой же запрет на счета из близких и членов семьи.

В ответ на это Дмитрий Рогозин в шутку спросил о главы ЦИК Эллы Памфиловой, успеют ли внести дополнение в список поправок. Она ответила отрицательно - 1 июля общенациональный день голосования, и добавила, что ряд предложений и пожеланий в итоговый вариант не удалось внести. Список поправок и без того вышел очень объемным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788082" frameborder="0"></iframe> Космонавты обратились к россиянам с борта МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU