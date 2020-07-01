2020-07-01T13:17:49+03:00
Общество

Космонавты с борта МКС высказались о поправках в Конституцию и даже предложили их расширить

Во время видеосвязи глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, успеют ли внести предложения космонавтов в список поправок
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Роскосмос провел сеанс связи с МКСРоскосмос провел сеанс связи с МКСФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Роскосмос провел сеанс видесвязи с МКС.

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заранее объявили в соцсетях, что выберут по 10-15 самых интересных вопросов от пользователей и ответят на них в прямом эфире. Но прежде, с космонавтами пообщался руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он спросил россиян о самочувствии и о том, ознакомились ли они с поправкам в Конституцию. Иванишин уже успел проголосовать, это было первое голосование в космосе. Иван Вагнер собирался сделать это сегодня через доверенное лицо, которое будет находиться в Центр управления полетами.

- Я поддерживают идею о том, что сенаторы, чиновники и президент не должны иметь гражданство других стран. Актуальной считаю поправку о руссокм языке и о защите исторической правды,- сказал Анатолий Иванишин.

Иван Вагнер тоже сказал, что считает важными поправки о гражданстве и о запрете на иностранные счета. Но добавил, что имело бы смысл ввести такой же запрет на счета из близких и членов семьи.

В ответ на это Дмитрий Рогозин в шутку спросил о главы ЦИК Эллы Памфиловой, успеют ли внести дополнение в список поправок. Она ответила отрицательно - 1 июля общенациональный день голосования, и добавила, что ряд предложений и пожеланий в итоговый вариант не удалось внести. Список поправок и без того вышел очень объемным.

Космонавты обратились к россиянам с борта МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп скупил практически все мировые запасы препарата Ремдесивир от коронавируса
Россия и Беларусь пришли к пониманию по вопросу о цене на газ
Пожарные спасли выводок утят на стройке в Москве
Пранкеры «купили» Викторию Боню от имени беглого миллионера за 10 тысяч евро
Страховщики отказываются давать гарантии турбизнесу и отдыхающим
Ким Чен Ын приказал взорвать межкорейский офис связи из-за непристойных фото его жены
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за дождя и сильного ветра
Космонавты с борта МКС высказались о поправках в Конституцию и даже предложили их расширить
Аналитики спрогнозировали курс доллара в июле
Эксперт предложил альтернативу налоговому вычету за занятия спортом детей
Исследования показывают - дети могут распространять коронавирус так же, как взрослые
Какие регионы будут учиться дистанционно с 1 сентября 2020: опубликован список участников эксперимента
Режиссер вспомнил о последних съемках Виктора Проскурина
С 1 июля электросетевые компании начнут устанавливать счетчики в домах за свой счет
Россияне стали выбирать более дешевое мясо
В Казахстане выбрали тактику "трёх Т" для борьбы с коронавирусом
Повторные выплаты на детей с 1 июля 2020: 10 тысяч рублей россиянам перечислят без заявлений
Месси забил юбилейный гол
Что изменилось в России с 1 июля 2020: индексация тарифов ЖКХ и налоговый режим для самозанятых
В Москве полицейский присвоил квартиру умершего пенсионера