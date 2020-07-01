2020-07-01T13:38:38+03:00
Общество

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за дождя и сильного ветра

Дождь начнется во второй половине дня 1 июля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дожди и грозы принесет скандинавский циклонДожди и грозы принесет скандинавский циклонФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве 1 июля объявлено экстренное предупреждение из-за сильного дождя и ветра. После обеда в столице начнется ливень, синоптики прогнозируют град. В Гидрометцентре сообщили, что осадки принесет скандинавский циклон, из-за которого дождей и гроз с порывистым ветром стоит ожидать на северо-западе Европейской территории.

- На западе Центрального округа пройдут дожди, местами сильные с грозами и порывистым ветром до 18 м/с,- сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха не будет превышать +27 градусов, но и не опустится ниже +19.

В Москве порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, температура воздуха будет в диапазоне +24...+26 градусов.

Метеорологи ранее давали прогноз на июль, второй месяц лета ожидается теплым, с температурой выше средних значений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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