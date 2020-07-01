2020-07-01T13:56:34+03:00
В мире

Ким Чен Ын приказал взорвать межкорейский офис связи из-за непристойных фото его жены

В листовках, распространяемых Южной Кореей, говорилось, что Ли Соль Чжу снялась в порно
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис связи с Южной Кореей из-за листовок с первой ледиКим Чен Ын взорвал межкорейский офис связи с Южной Кореей из-за листовок с первой ледиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Причиной разрушения межкорейского офиса связи в КНДР оказалось возмущение Ким Чен Ына листовками, которые Южная Корея засылала через границу. В материалах говорилось, что супруга главы КНДР Ли Соль Чжу снималась в порнофильме. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что наличие "нечистоплотной, оскорбительной пропаганды, направленной на супругу" Ким Чен Ына подтвердил посол России в КНДР Александр Мацегора.

16 июня, как сообщал сайт KP.ru, КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, который был открыт в апреле 2018 года. Конфликт между сторонами начался после запуска воздушных шаров со стороны Южной Кореи, внутри которых были листовки против Ким Чен Ына. Его сестра Ким Ё Чжон позже заявила, что Южную Корею ждёт "трагический сценарий" и пообещала подключение к решению проблемы военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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