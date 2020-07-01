Ким Чен Ын приказал взорвать межкорейский офис связи из-за непристойных фото его жены
Причиной разрушения межкорейского офиса связи в КНДР оказалось возмущение Ким Чен Ына листовками, которые Южная Корея засылала через границу. В материалах говорилось, что супруга главы КНДР Ли Соль Чжу снималась в порнофильме. Об этом сообщает The Daily Mail.
Отмечается, что наличие "нечистоплотной, оскорбительной пропаганды, направленной на супругу" Ким Чен Ына подтвердил посол России в КНДР Александр Мацегора.
16 июня, как сообщал сайт KP.ru, КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, который был открыт в апреле 2018 года. Конфликт между сторонами начался после запуска воздушных шаров со стороны Южной Кореи, внутри которых были листовки против Ким Чен Ына. Его сестра Ким Ё Чжон позже заявила, что Южную Корею ждёт "трагический сценарий" и пообещала подключение к решению проблемы военных.
ИСТОЧНИК KP.RU