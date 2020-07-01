Пранкеры «купили» Викторию Боню от имени беглого миллионера за 10 тысяч евро

1 Июль 2020 2020-07-01T13:36:58+03:00

ранкеры Вован и Лексус позвонили Вике от имени беглого миллионера Евгения Чичваркина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня сейчас живет на юге Франции. И оттуда воюет... с вышками 5g и чипированием. Пранкеры Вован и Лексус позвонили Вике от имени беглого миллионера Евгения Чичваркина. И предложили ей выступить против поправок в Конституцию.

Боня противиться не стала. И назвала свою цену за политическую заказуху.

— Фото 5 тысяч евро, видео - 7,5 тысяч евро, — озвучила прайс Боня.

— Мы 10 тысяч евро пришлём, — предложили пранкеры и попросили номер счета Бони.

— Ну если 10 пришлете, буду рада <...> Ты мне пришли текст, я запишу видео, ты его утвердишь, и потом уже когда будет понятно, что все подходит, потом и с деньгами тогда, — согласилась она.

К слову, сайт kp.ru публиковал распечатку разговора телеведущей и "Чичваркина".

Пранкеры поделились впечатлениями после разговора с Боней.

— Развести было легко. В разговоре ничего криминального нет. Это был дружеский разговор. Захотела Боня познакомиться с Чичваркиным. А ещё — заработать. Здесь смешно, что мы говорили про 5G вышки. Мы думали, это образ ради хайпа. А оказалось, что она в это, правда, верит, — сказали пранкеры «КП».

Виктория Боня о 5G, поправках в Конституции и постели Чичваркина (пранк).

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ИСТОЧНИК KP.RU