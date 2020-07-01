2020-07-01T14:04:48+03:00
Экономика

Россия и Беларусь пришли к пониманию по вопросу о цене на газ

Белорусский посол заявил, что Минск не удовлетворён ценами и разногласиями с "Газпромом"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Посол Беларуси заявил о достижении понимания в вопросе стоимости российского газаПосол Беларуси заявил о достижении понимания в вопросе стоимости российского газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и Беларусь достигли понимания в вопросе формирования цены на газ, заявил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко. Он также отметил, что страны показывают взаимопонимание в вопросе создания единого рынка газа, а также пересмотра разногласий по ценам на газ.

При этом посол Семашко заявил, что сейчас Минск не удовлетворён ценами на газ из России и спорами с Газпромом. Однако в Беларуси считают, что задача преодоления этих разногласий, которую ставили в 2017 году, должна быть решена к 2021 году.

На пресс-конференции в режиме онлайн дипломат рассказал, что накануне состоялась встреча министра энергетики России Александра Новака с его белорусским коллегой Виктором Каранкевичем. Посол назвал встречу "знаковым мероприятием" и уточнил, что на ней также присутствовали дипломатические работники и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

- И мне показалось, что понимание созрело, - сообщил Семашко, - Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что контрактные объёмы поставок и транзита газа через Беларусь в продлены до 2021 года на уровне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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