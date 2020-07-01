Трамп скупил практически все мировые запасы препарата Ремдесивир от коронавируса

1 Июль 2020 2020-07-01T14:06:11+03:00

Разработанный против Эболы препарат применяют для лечения пациентов с Covid-19

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Президент США подписал распоряжение о закупке препарата "Ремдисивир" на ближайшие три месяца. Трамп скупает практически весь объем произведенного фармацевтической компанией лекарства. Минздрав США заказывает более 500 000 курсов лечения ремдесивиром для американских больниц.

- Это составляет 100% прогнозируемого производства американской фармацевтической фирмы Gilead,- уточняет Mirror. - 90% производства в августе и 90% производства в сентябре.

Ремдесивир разработан как лекарство от Эболы и оказался эффективен для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат одобрили для использования в США, Британии и других странах Европы и за ее пределами. Хотя в ВОЗ все еще ждут доказательств тому, что американское лекарство действительно снижает летальность среди инфицированных.

- Президент Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому авторизованному терапевтическому средству для Covid-19,-сказал представитель национальной службы здравоохранения Алекс Азар.

Действия главы Белого дома объясняются тем, что на фоне смягчения правил блокировки вновь регистрируют увеличение числа зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU