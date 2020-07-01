2020-07-01T14:34:08+03:00
В мире

В Бостоне уберут памятник Линкольну из-за изображения преклонившего колено афроамериканца

При 16-президенте США отменили рабство
Ася КУЗНЕЦОВА
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Памятник Аврааму Линкольну в Бостоне.Памятник Аврааму Линкольну в Бостоне.Фото: REUTERS
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Власти города Бостон в штате Массачусетс приняли решение демонтировать памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну из парка в центре города. Монумент изображает афроамериканца, вставшего на одно колено перед президентом, при правлении которого отменили рабство, сообщает издание Boston Globe.

Мемориал изображает, как Авраам Линкольн поднимает руку над темнокожим мужчиной, руки которого заключены в наручники. Когда именно уберут памятник пока не сообщается. Комиссия рассматривает возможность установить монумент в другом доступном для посещения месте.

- Сегодня художественная комиссия Бостона единогласно проголосовала за то, чтобы убрать бронзовые изобразительные элементы Мемориала эмансипации с его местонахождения в Park Square, - сказано в заявлении мэра Бостона Мартина Дж. Уолша.

Ранее сайт KP.ru писал о сносе памятников конфедератам и другим деятелям американской истории на фоне протестов против расизма в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Бостоне уберут памятник Линкольну из-за изображения преклонившего колено афроамериканца