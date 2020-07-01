2020-07-01T14:25:22+03:00
Общество

"Здравая мысль": в Госдуме поддержали идею запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

Депутаты предложили запретить сервис только для водителей, не оплативших штрафы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингомЗлостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингомФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В ГИБДД предложили запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться каршенингом. В компаниях появятся специальные "черные списки", пополнять которые поможет информация из ГАИ.

В Госудме поддержали эту инициативу, однако отметили, что для начала надо все урегулировать законодательно.

- Во-первых, нужно осуществить связь этих организаций с базой ГАИ, потому что компании не знают, какие грехи числятся за клиентом. И второе – должны быть все-таки правовые основания для этого. Что значит нарушитель, какое количество нарушений? Какие виды состава административных правонарушений? Либо, может быть, это будет касаться только людей, которые не оплатили штрафы, - объяснил депутат Вячеслав Лысаков в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что правильнее всего было бы запретить каршенинг только для водителей, не оплативших штрафы.

Лысаков отметил, что в последнее время каршеринг становится все более криминализированным. Его используют подростки, которые берут машины в аренду по чужим аккаунтам и преступники, не желающие, чтобы их идентифицировали. А тут еще и водители, которые грубо нарушают правила дорожного движения, будут пополнять число клиентов этого сервиса, подчеркнул Лысаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые выявили около 200 мутаций нового коронавируса
Джикия о проигранном ЦСКА матче: "Привык, что в сторону Спартака так судят"
В Минске сообщили, когда заработает соглашение о признании виз с Россией
Меркель заявила о необходимости строительства "Северного потока - 2" вопреки санкциям США
Первые данные ЦИК по голосованию 1 июля: за поправки в Конституции выступили 72,92 процента
В Британии требуют изменить орден святого Михаила: сокрушающий дьявола Архангел напомнил убийство Флойда
В США разбился истребитель, пилот погиб
Кремль объяснил, почему Путин пришел голосовать без маски
Самарский губернатор Дмитрий Азаров досрочно проголосовал за поправки в Конституцию
Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам к Конституции
Монетный двор Канады выпустил монету в честь врачей, спасающих от коронавируса
"Здравая мысль": в Госдуме поддержали идею запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
В Бостоне уберут памятник Линкольну из-за изображения преклонившего колено афроамериканца