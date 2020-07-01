"Здравая мысль": в Госдуме поддержали идею запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

1 Июль 2020 2020-07-01T14:25:22+03:00

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В ГИБДД предложили запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться каршенингом. В компаниях появятся специальные "черные списки", пополнять которые поможет информация из ГАИ.

В Госудме поддержали эту инициативу, однако отметили, что для начала надо все урегулировать законодательно.

- Во-первых, нужно осуществить связь этих организаций с базой ГАИ, потому что компании не знают, какие грехи числятся за клиентом. И второе – должны быть все-таки правовые основания для этого. Что значит нарушитель, какое количество нарушений? Какие виды состава административных правонарушений? Либо, может быть, это будет касаться только людей, которые не оплатили штрафы, - объяснил депутат Вячеслав Лысаков в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что правильнее всего было бы запретить каршенинг только для водителей, не оплативших штрафы.

Лысаков отметил, что в последнее время каршеринг становится все более криминализированным. Его используют подростки, которые берут машины в аренду по чужим аккаунтам и преступники, не желающие, чтобы их идентифицировали. А тут еще и водители, которые грубо нарушают правила дорожного движения, будут пополнять число клиентов этого сервиса, подчеркнул Лысаков.

ИСТОЧНИК KP.RU