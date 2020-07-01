Монетный двор Канады выпустил монету в честь врачей, спасающих от коронавируса
В Канаде выпустили монету в честь врачей, противостоящих пандемии коронавируса. В организации опубликовали фото новинки и объяснили, что она посвящена всем героям, которые обеспечивают безопасность и тем, кто борется за здоровье граждан.
- Вы все заслужили медаль,- сказано в сообщении монетного двора.
На одной стороне монеты изображен кленовый лист - символ страны, в центре которого фигуры обнимающихся людей. Внизу надпись "спасибо" на английском и французском языке. На обратной стороне изображено сердце.
Монету можно приобрести только при помощи онлайн заказа, ее стоимость 9 канадских долларов и 95 центов, это 7,5 долларов США.
В России тоже говорили "спасибо" врачам необычным способом - в Подольске, например, художники нарисовали в поле огромное сердце. Известные люди тоже не смогли остаться в стороне. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал новорожденного сына именем врача, который спас его, когда политик попал в больницу с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU