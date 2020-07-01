2020-07-01T14:37:58+03:00
В мире

Монетный двор Канады выпустил монету в честь врачей, спасающих от коронавируса

На одной стороне написано "спасибо", на другой - большое сердце
Юлия САЛЬНИКОВА
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Канада смогла отразить удар коронавируса, хотя власти напоминают - необходимо соблюдать правила, чтобы избежать новой вспышкиКанада смогла отразить удар коронавируса, хотя власти напоминают - необходимо соблюдать правила, чтобы избежать новой вспышкиФото: REUTERS
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В Канаде выпустили монету в честь врачей, противостоящих пандемии коронавируса. В организации опубликовали фото новинки и объяснили, что она посвящена всем героям, которые обеспечивают безопасность и тем, кто борется за здоровье граждан.

- Вы все заслужили медаль,- сказано в сообщении монетного двора.

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В Канаде выпустили монету в честь врачей
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На одной стороне монеты изображен кленовый лист - символ страны, в центре которого фигуры обнимающихся людей. Внизу надпись "спасибо" на английском и французском языке. На обратной стороне изображено сердце.

Монету можно приобрести только при помощи онлайн заказа, ее стоимость 9 канадских долларов и 95 центов, это 7,5 долларов США.

В России тоже говорили "спасибо" врачам необычным способом - в Подольске, например, художники нарисовали в поле огромное сердце. Известные люди тоже не смогли остаться в стороне. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал новорожденного сына именем врача, который спас его, когда политик попал в больницу с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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