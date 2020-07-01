Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам к Конституции
Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании рабочей группы по поправкам к Конституции России. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по образованию Вячеслав Никонов.
Как и в предыдущий раз заседание пройдет в видеоформате. Ожидается, что президент подведет на нем итоги голосования по поправкам.
Путин принимал непосредственное участие в работе конституционной группы на этапе подготовки поправок, он встречался с ее членами в Кремле и Ново-Огарево. Собственно, его комментарии к многочисленным предложениям и были одной из составляющих будущих поправок, а некоторые из них он предложил лично.
Президент занимался разъяснением текста внесенных поправок во время их обсуждения. Логично, что он подведет и итоги голосования. Хотя исходя из опыта прошлых лет, можно предположить, что непосредственно о цифрах, получившихся в результате народного волеизъявления, Путину доложит глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Горячая линия "КП": Наше решение – наше будущее!.Горячая линия по поправкам в Конституцию работает в «Комсомольской правде». На острые вопросы читателей отвечают известные политики и популярные артисты
ИСТОЧНИК KP.RU
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