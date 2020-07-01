2020-07-01T14:41:41+03:00
Политика

Кремль объяснил, почему Путин пришел голосовать без маски

Избирательный участок не зря обеззараживали кварцевателе
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке.Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Путин приехал на избирательный участок без маски и перчаток, что вызвало удивление наблюдавших за этим журналистов. Члены избирательной комиссии были в масках и перчатках, наблюдатели тоже соблюдали предписанные карантинные нормы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение президента.

- Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке, - заявил он телеграм-каналу "Подъем".

На участке главе государства вручили пакет с подарками, включая купон лотереи, а галочку в бюллетене он ставил одноразовой ручкой, которую самолично извлекал из бумажного чехла. Причем с ручкой ему пришлось даже немного повозиться. Перед приходом Путина участок специально продезинфицировали с использованием кварцевателем.

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию в здании Российской Академии Наук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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