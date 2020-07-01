Самарский губернатор Дмитрий Азаров досрочно проголосовал за поправки в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T14:39:21+03:00

Дмитрий Азаров проголосовал в первый день досрочного голосования. Фото: Правительство Самарской области

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 июня принял участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Досрочное голосование стартовало сегодня по всей стране. Глава Самарской области рассказал, что принял решение проголосовать досрочно из-за напряженного рабочего графика, который у него ожидается 1 июля. Крое того, таким образом он решил подать пример остальным жителям регион.

На избирательном участке ему выдали одноразовую маску, перчатки и ручку. Члены УИК рассказали Дмитрию Азарову, что для первого дня активность голосующих неплохая.

Выразить свою гражданскую позицию по предложенным изменениям в основной закон страны можно до 20.00 1 июля –таким образом власти рассчитывают избежать скопления людей на участках. Предприняты все меры безопасности, чтобы исключить возможность распространения коронавируса.

- Принять участие в формировании Конституции – это большая честь, которая выпадает не каждому поколению. Сегодня мы закладываем фундамент развития нашего государства на десятилетия вперед, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Крайне важно, чтобы мы понимали свою ответственность перед близкими людьми и будущими поколениями.