В США разбился истребитель, пилот погиб

1 Июль 2020 2020-07-01T14:53:54+03:00

F-16CM потерпел крушение на авиабазе ВВС в Южной Каролине [видео]

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Истребитель F-16CM Военно-воздушных сил США разбился на базе Шоу в штате Южная Каролина во время учебно-тренировочного полёта.

Пилот погиб, сказано в заявлении на официальном аккаунте авиабазы в Facebook.

- Пилот истребителя F-16 CM, который разбился 30 июня 2020 года примерно в 23:30 при выполнении тренировочной миссии на базе ВВС Шоу, объявлен мёртвым, - говорится в сообщении.

Также сказано, что в течение суток после сообщения родственникам имя пилота не разглашается. Представители авиабазы попросили проявить терпение до публикации официальной информации из уважения к семье погибшего военного.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии. Боевой самолёт врезался в здание склада, расположенное прямо у взлетно-посадочной полосы, и загорелся. Пилот успел катапультироваться, его доставили в больницу. Кроме него, никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788114" frameborder="0"></iframe> Американский истребитель F-16CM разбился в Южной Каролине.

ИСТОЧНИК KP.RU