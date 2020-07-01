2020-07-01T15:19:22+03:00
В мире

В Британии требуют изменить орден святого Михаила: сокрушающий дьявола Архангел напомнил убийство Флойда

Это одна из самых почетных наград королевы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Активисты создали петицию против дизайна орденаАктивисты создали петицию против дизайна орденаФото: Wikimapia.org
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Активисты движения Black Lives Matter решили бороться с Архангелом Михаилом. Точнее, с изображением на одной из главных по значимости медалей, которыми королева Елизавета награждает послов и дипломатов за достижения на службе.

Сделав перерыв в процессе лихого сноса памятников, борцы с расизмом присмотрелись к ордену святого Михаила. В центре медали был изображен Архангел, сокрушающий сатану. Архангел светлокожий, а вот дьявола изобразили темнокожим. Правда, дизайн в 2011 году решили изменить - повершенного решили сделать таким же (по цвету кожи), как и победитель. Но некоторые награды до сих пор выдают в прежнем дизайне.

Но возмутило активистов не только это - побежденный лежит на земле, а победитель стоит на его спине. Этот сюжет напомнил британцам убийство Джорджа Флойда, сообщает Mirror.

Поэтому в Сети набирает популярность петиция с требованием запретить версию с темнокожим дьяволом - идею поддержали уже больше 16 тысяч человек.

- Это очень оскорбительный образ. Это напоминает недавнее убийство Джорджа Флойда белым полицейским,- сказано в петиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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