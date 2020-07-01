2020-07-01T15:22:51+03:00
Общество

Первые данные ЦИК по голосованию 1 июля: за поправки в Конституции выступили 72,92 процента

Против - 25,84 процента
Юлия САЛЬНИКОВА
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1 июля национальный день голосования1 июля национальный день голосованияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) озвучили первые данные по голосованию 1 июля. За поправки в Конституции высказались 72,92 процента проголосовавших. Еще 25,84 процента выступили против.

Явка составила 60,10 процентов на 14.00.

Это предварительные данные по итогам обработки 1 процента бюллетеней, участки для голосования открыты до вечера. Напомним, 1 июля - общероссийский день голосования, чтобы каждый мог высказаться, этот день объявлен выходным.

- В 10.00 в Информационном центре ЦИК России был включен онлайн-счетчик, на котором отражается явка участников голосования по стране и по каждому субъекту Российской Федерации,- сообщают в ЦИК.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало неделю назад, в двух регионах (Москве и Нижегородской области) жители получили возможность голосовать дистанционно. За шесть дней, с 25 июня, в голосовании приняли участие 58 569 355 граждан, это 55,22 % от общего числа избирателей, зарегистрированных в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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