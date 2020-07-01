2020-07-01T15:38:49+03:00
Спорт

Джикия о проигранном ЦСКА матче: "Привык, что в сторону Спартака так судят"

Футбольный арбитр Игорь Федотов в ответ на критику посоветовал команде проигравших лучше тренироваться
Юлия САЛЬНИКОВА
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Георгий ДжикияГеоргий ДжикияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Капитан команды "Спартак" Георгий Джикия прокомментировал итоги матча 25-го тура чемпионата России по футболу. соперником его команды стали спортсмены из ЦСК, за ними в итоге и была победа. Счет 2:0.

Джикия заявил, что дело не только в том, что спартаковцы "не смогли реализовать моменты".

- Спорные решения были не в нашу пользу, как всегда. Я уже привык, что в нашу сторону так судят, – приводит слова капитана команды "Спорт-экспресс".

Нарушений в судействе не было - ответил на критику футбольный арбитр Игорь Федотов. Он предположил, что Георгий Джикия имел в виду эпизод на последней минуте матча, когда команда соперников забила гол в ворота "Спартака".

- Здесь не было судейской ошибки. Там была нормальная борьба, никакого нарушения. Нужно понимать, что ключевое слово в высказывании Джикии – "показалось", - дал он комментарий порталу "Championat.com".

Судья посоветовал футболисту проигравшей команды просто больше тренироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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