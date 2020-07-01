В Италии конфисковали рекордную партию амфетамина от ИГИЛ* на 1 миллиард долларов

1 Июль 2020 2020-07-01T16:01:10+03:00

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Полиция Италии выследила поставщиков наркотиков в порту Салерно. Но даже организаторы этой спецоперации были сильно удивлены объемам партии амфетамина, который преступники планировали распространить в Европе.

При задержании стали проверять контейнеры, через которые не могли увидеть содержимое даже современные сканеры. Внутри трех емкостей для грузов нашли 14 тонн синтетических наркотиков, произведенных запрещенной в России организацией ИГИЛ.

Стоимость партии больше 1 миллиона долларов.

- Наркотики были хорошо спрятаны, и сканеры в порту их не обнаружили,- сказал CNN Доменико Наполитано, глава финансовой полиции города Неаполя. - Мы перехватили телефонные звонки, поэтому знали, чего ожидать.

Таблетки носили логотип «Captagon», отличительный знак «наркотика джихада».

В полиции заявили, партию такого объема впервые пытаются ввести в Европу. Считается, что во время пандемии коронавируса производство синтетических наркотиков в Европе прекратилось поэтому преступные группировки "заказали" партию из Сирии.

*Запрещенная в России террористическая организация,

ИСТОЧНИК KP.RU