2020-07-01T16:08:15+03:00
Политика

Российские истребители перехватили самолет-разведчик США над Черным морем

Су-27 подняли в воздух 1 июля
Ксения АНУФРИЕВА
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Российские истребители перехватили самолет-разведчик США над Черным моремРоссийские истребители перехватили самолет-разведчик США над Черным моремФото: Александр КОЦ
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Российские истребители Су-27 в среду, 1 июля, были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

- Дежурные силы по ПВО военного округа сегодня своевременно вскрыли действия американского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint над Черным морем и осуществили его сопровождение истребителями. На значительном удалении от границы России приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась нашими радиолокационными средствами контроля, - уточняется в сообщении.

Для перехвата американского самолета в воздух были подняты многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота ЮВО. После перехвата самолет США сразу изменил свой курс, удаляясь от границы государства. Отмечается, что нарушения госграницы России допущено не было.

Напомним, что в последнее время присутствие военной авиации Штатов над акваторией сильно увеличилось. Так, 26 июня российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота перехватил еще одно американское судно над Черным морем в этом же районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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