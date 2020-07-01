2020-07-01T16:22:07+03:00
Спорт

"Цель-делать больно Саше": Исмаилов опубликовал ироничное видео о бое с Емельяненко

Магомед Исмаилов сделал вид, что не помнит, какой сегодня день и зачем он записывает видео, но хорошо помнит, что "надо бить Сашу"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Емельяненко принял вызов соперникаЕмельяненко принял вызов соперникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос поклонников о подготовке к бою с Александром Емельяненко. Соперники должны сойтись 24 июля в Москве на турнире ACA 107.

Исмаилов опубликовал в Instagram ролик. Он рассказал, что активно тренируется. Да так, что, кажется, уже забыл, какой сегодня день и почему вообще его "измотала работа".

- Я в зале, я уже не помню, какой день. У меня нет времени привести себя в порядок,- сказал спортсмен, потрогав свою бороду.

Он сказал, что помнит только одно - нужно работать. Затем делает вид, пытаясь вспомнить, зачем ему так усиленно тренироваться. В конце ролика все-таки "вспоминает":

maga_ismamaga_isma
Боец Исмаилов собирается "делать больно Саше"
44699 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Цель — бить Сашу, делать больно Саше! Я должен работать, — сказал Исмаилов.

Чемпион мира по боевому самбо вызвал на ринг Александря Емельяненко и пообещал его "затаскать", несмотря на то, что соперники разного роста - Исмаилов 175 сантиметров, его соперник - 193.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Цель-делать больно Саше": Исмаилов опубликовал ироничное видео о бое с Емельяненко
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