"Цель-делать больно Саше": Исмаилов опубликовал ироничное видео о бое с Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос поклонников о подготовке к бою с Александром Емельяненко. Соперники должны сойтись 24 июля в Москве на турнире ACA 107.
Исмаилов опубликовал в Instagram ролик. Он рассказал, что активно тренируется. Да так, что, кажется, уже забыл, какой сегодня день и почему вообще его "измотала работа".
- Я в зале, я уже не помню, какой день. У меня нет времени привести себя в порядок,- сказал спортсмен, потрогав свою бороду.
Он сказал, что помнит только одно - нужно работать. Затем делает вид, пытаясь вспомнить, зачем ему так усиленно тренироваться. В конце ролика все-таки "вспоминает":
- Цель — бить Сашу, делать больно Саше! Я должен работать, — сказал Исмаилов.
Чемпион мира по боевому самбо вызвал на ринг Александря Емельяненко и пообещал его "затаскать", несмотря на то, что соперники разного роста - Исмаилов 175 сантиметров, его соперник - 193.
ИСТОЧНИК KP.RU