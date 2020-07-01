2020-07-01T17:17:58+03:00
Политика

Посол Белоруссии: Россия предлагала передать полномочия на наднациональный уровень

Дипломат раскрыл детали плана интеграции с РФ
Ксения АНУФРИЕВА
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Посол Белоруссии: Россия предлагала передать полномочия на наднациональный уровеньПосол Белоруссии: Россия предлагала передать полномочия на наднациональный уровеньФото: Алексей БУЛАТОВ
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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко 1 июля, в среду, рассказал о некоторых деталях плана по интеграции его государства с Россией. В частности, дипломат заявил, что российская сторона предлагала республике передать большинство управленческих полномочий на наднациональный уровень в рамках Союзного государства.

- Я вспоминаю, что 13 февраля прошлого года, в Сочи нам предложили передать 95 процентов управленческих функций на наднациональный уровень. Не стану называть авторов инициативы с российской стороны, это называется "руки вверх", - рассказал белорусский посол Владимир Семашко.

Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии подписали еще в 1999 году, к 20-летию данного соглашения предлагалось принять программу углубления интеграции. Страны создали рабочие группы по выработке инициатив по данному вопросу, однако программа так и не вступила в силу.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Семашко также сообщил, что соглашение о взаимном признании виз между двумя государствами может начать действовать уже в конце текущего или начале следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Посол Белоруссии: Россия предлагала передать полномочия на наднациональный уровень
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