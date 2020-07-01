Умер Дэн Хикс, актер фильма «Зловещие мертвецы»

1 Июль 2020 2020-07-01T17:30:18+03:00

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Во вторник, 30 июня, на 68-ом году жизни умер американский актер Дэн Хикс, наиболее известный по ролям в фильмах Сэма Рэйми. Причиной смерти артиста стало онкологического заболевание, сообщило агентство Full Empire Promotions на своей странице в социальной сети Facebook.

- Мы любим тебя, Дэн, покойся, наш друг. Больше никакой боли, - говорится в публикации.

Актер Дэн Хикс, родившийся в Мичигане в 1951 году, был наиболее известен зрителям по ролям в таким картинах, как «Зловещие мертвецы 2», «Человек тьмы», «Человек-паук 2, а также «Оз: Великий и Ужасный».

Напомним, что в этот же день в медицинском учреждении Москвы на 69-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Проскурин. У артиста была хроническая обструктивная болезнь легких - ХОБЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU