В Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы

1 Июль 2020 2020-07-01T17:43:55+03:00

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В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы. Вскоре в стране был объявлен карантин, который продлится неопределенное время. Об этом сообщает CentralAsia.

Вирус бубонной чумы обнаружили у двух местных жителей, мужчины и женщины. Перед началом болезни они оба употребляли в пищу сырое мясо сурка, которое, возможно, и стало источником инфекции.

Заболевшие были госпитализированы в больницу. Девушка находиться в критическом состоянии.

Отмечается, что перед болезнью она контактировала с довольно большим количеством людей. Потенциально зараженными могут быть 460 человек.

Напомним, в ноябре 2019 года на севере Китая было зафиксировано четыре случая заражения бубонной чумой. Все заболевшие проживали в автономном районе под названием Внутренняя Монголия. Власти приняли решения усилить контроль на границе России и Китая.

Бубонная чума - это заболевание, которое передается человеку в результате укуса инфицированной блохи, а также при контакте с заболевшим и воздушно-капельным путем. Лечится инфекция антибактериальными препаратами, но многое зависит от общего состояния пациента. Поздняя стадия заболевания гораздо сложнее поддается лечению.

В XIV веке бубонная чума уничтожила почти половину населения Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU