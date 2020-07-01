Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

1 Июль 2020 2020-07-01T17:54:58+03:00

Мэр рассчитывает, что вакцина от инфекции появится через несколько месяцев

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Московский мэр Сергей Собянин в среду, 1 июля, заявил, что несмотря на снятие ограничений на территории российской столицы, вторая волна коронавирусной инфекции маловероятна. Об этом градоначальник рассказал в ходе общения с жителями в парке в Новой Москве.

Он отметил, что наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация в городе наблюдалась в начале апреля, а теперь обстановка постепенно улучшается.

- Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию, - отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин также выразил надежду на то, что отечественная вакцина от COVID-19 появится уже в сентябре текущего года.

- В принципе, уже неплохие разработки, которые проходят испытания. Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, - сказал он.

Напомним, что в городе сняли уже почти все ранее введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. По последним данным с начала эпидемии медики зафиксировали в Москве более 222 тысяч случаев заражения инфекцией, за сутки показатель увеличился на 611 человек. Выздоровело от коронавируса за весь период более 152 тысяч москвичей, умерло - 3 831.

ИСТОЧНИК KP.RU