Самарские наблюдатели рассказали, как в регионе проходит голосование

1 Июль 2020 2020-07-01T18:09:38+03:00

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В Самарской области общественные наблюдатели рассказали главе региона, как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Они отметили, что не зафиксировали грубых нарушений ни на одном участке, как в городах, так и в селах. Они похвалили высокий уровень подготовки членов избиркома.

В регионе был большой интерес к тому, чтобы стать наблюдателем. Заявки подавали более 10 тыс. человек, все эти люди прошли серьёзное обучение. Ведь в этом году им приходилось следить не только за легитимностью процедуры, но и за безопасностью на участках. Председатель общественной палаты Виктор Сойфер рассказал, что специальная рабочая группа выезжала на участки и проверяла их работу. Все было организовано отлично, нарушений не фиксировалось. Дмитрий Азаров поблагодарил наблюдателей за то, что именно они обеспечили такую прозрачность голосования.

- Мы столкнулись в этом году с небывалым вызовом – новой инфекцией, пандемией, которая охватила весь мир, и наша страна здесь не исключение. Понятно, что мы достигаем перелома. Уверен, можно говорить, что мы справляемся с этой проблемой, с этой бедой. Тем не менее, меры предосторожности крайне важны. И то, что сегодня наблюдатели оказывают помощь и в этом вопросе – вопросе безопасности, крайне важно, - отметил губернатор.

Сами наблюдатели отметили профессионализм избиркомов. А координатор общественных наблюдателей Отрадного Ирина Старкова передала пожелание жителей и впредь использовать многодневный формат голосования с выездами, потому что это удобно.

На карту нарушений в регионе попали лишь чуть больше 30 нарушений, некоторые даже не подтвердились.