1 Июль 2020 2020-07-01T18:36:25+03:00

С 11-го по 25-е июля там пройдет четыре турнира

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Президент UFC Дэйна Уайт показал инфраструктуру «Бойцовского острова», где во время пандемии будут проходить турниры ММА.

Остров под названием Яс расположен в Абу-Даби. Ожидается, что он примет четыре турнира в период с 11-го по 25-е июля. Первый поединок, UFC 251, пройдет уже 11 июля.

Дэйна Уайт в своем Инстаграм продемонстрировал обширную инфраструктуру острова. Помимо арены для поединков, она включает в себя три медицинских корпуса, отели и зоны для флэш-интервью.

Впервые о планах проводить турниры UFC в разгар пандемии заговорили еще в начале апреля, но окончательное местоположение долгое время оставалось в секрете.

Искусственный остров Яс стоимостью 36 миллиардов долларов был возведен в 2009 году. Он расположен к востоку от центра города Абу-Даби вблизи международного аэропорта. Яс занимает площадь размером 2500 га.

Кроме всего прочего на острове находится гоночная трасса Яс Марина, которая принимает Формулу-1 Гран-при Абу-Даби.

danawhite Дэйна Уайт показал "Бойцовский остров", где во время пандемии пройдут турниры UFC

ИСТОЧНИК KP.RU