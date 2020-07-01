Дэйна Уайт показал "Бойцовский остров", где во время пандемии пройдут турниры UFC
Президент UFC Дэйна Уайт показал инфраструктуру «Бойцовского острова», где во время пандемии будут проходить турниры ММА.
Остров под названием Яс расположен в Абу-Даби. Ожидается, что он примет четыре турнира в период с 11-го по 25-е июля. Первый поединок, UFC 251, пройдет уже 11 июля.
Дэйна Уайт в своем Инстаграм продемонстрировал обширную инфраструктуру острова. Помимо арены для поединков, она включает в себя три медицинских корпуса, отели и зоны для флэш-интервью.
Впервые о планах проводить турниры UFC в разгар пандемии заговорили еще в начале апреля, но окончательное местоположение долгое время оставалось в секрете.
Искусственный остров Яс стоимостью 36 миллиардов долларов был возведен в 2009 году. Он расположен к востоку от центра города Абу-Даби вблизи международного аэропорта. Яс занимает площадь размером 2500 га.
Кроме всего прочего на острове находится гоночная трасса Яс Марина, которая принимает Формулу-1 Гран-при Абу-Даби.
ИСТОЧНИК KP.RU