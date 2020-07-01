«Невосполнимая потеря»: Министр культуры прокомментировала смерть Виктора Проскурина

1 Июль 2020 2020-07-01T19:03:37+03:00

Актер скончался в возрасте 68 лет от приступа хронической обструктивной болезни легких

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Российский министр культуры Ольга Любимова назвала невосполнимой потерей для драматургического искусства назвала смерть известного актера Виктора Проскурина. Артист скончался 30 июня этого года в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких.

По словам Ольги Любимовой, она узнала о смерти Виктора Проскурина с глубокой скорбью. Оставленное актером творческое наследие глава российского министерства культуры в своей телеграмме, которую цитирует издание РИА Новости называла «ценным вкладом в отечественную культуру».

Напомним, что о смерти актера рассказала его жена - художница Ирина Хонда. Она объяснила, что ее супруга было хроническая обструктивная болезнь легких. После очередного приступа в минувший вторник Проскурина госпитализировали в медицинское учреждение, где актер и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU