«Замахнулся — бей»: Порошенко обратился к Зеленскому в зале суда

1 Июль 2020 2020-07-01T19:25:40+03:00

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Экс-президента Украины Петр Порошенко во время заседания в зале суда в среду, 1 июля, обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому и генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой с предложением не откладывать его арест.

Накануне стало известно, что прокуратура государства вместо ареста попросила судью отпустить бывшего президента страны под личной обязательство, обязав его приходить в суд или в следственные органы по первому вызову. Порошенко также запретили уезжать с территории Киева без разрешения правоохранителей и суда и общаться с другими подозреваемыми или свидетелями, сдав на сохранение следователю свой паспорт.

- Я обращаюсь к президента Украины Владимиру Зеленскому и Ирине Венедиктовой: замахнулся — бей, не надо откладывать арест, - заявил Петр Порошенко на суде.

Напомним, что государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по поводу незаконной прослушки переговоров экс-главы государства Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и государственной измены.

ИСТОЧНИК KP.RU